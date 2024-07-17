Пьяные девушки, избившие пенсионерку в Приморье, могут попасть в тюрьму

Двум девушкам, напавшим на пожилую женщину в Уссурийске, грозит лишение свободы. Они уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов и рассказали о деталях инцидента, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.