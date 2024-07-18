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Нагорный о том, когда завершит карьеру: «Когда пойму, что меняю жизнь не для того, чтобы просто где‑то сидеть, а на ту сферу, где буду максимально полезен»

— Когда ты четко понял, что точно не поедешь на Олимпиаду? — Я пока еще готовлюсь (смеется). Когда только по нам было решение о том, что нас хотят отстранить, я уже морально готовился к тому, что мы не поедем.

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