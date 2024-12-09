Российских мужчин с лишним весом предупредили о высоком риске слабоумия

Разъяснения дала эндокринолог Зухра Павлова. Лишние килограммы ускоряют угасание разума у мужчин. Об этом заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на результаты масштабного исследования, пост опубликован в Telegram.
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