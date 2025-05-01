Компанцев Сергей

Зеленский планирует теракты в прямом эфире – Захарова. что может Зеленский не чего а вот Лондону нужно приготовить выплатить 2 долга Сталин заплатил за Британию и соответственно ми 6 я содержу и долг Елизаветы 1 под 40% и 87 оборотов в год СССР .. Британия то закрыта по торговому праву ....