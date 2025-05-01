Царьград коллаж Царьграда В МИД России прокомментировали призывы киевского главаря к терроризму.
Зеленский планирует теракты в прямом эфире – Захарова
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MS
Mikhail Stepanov
Давно надо кончать этого жидобандеровца, причем вместе с его кодлой!
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7 час.
Компанцев Сергей
Зеленский планирует теракты в прямом эфире – Захарова. что может Зеленский не чего а вот Лондону нужно приготовить выплатить 2 долга Сталин заплатил за Британию и соответственно ми 6 я содержу и долг Елизаветы 1 под 40% и 87 оборотов в год СССР .. Британия то закрыта по торговому праву ....
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4 час.
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