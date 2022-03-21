Великие тени истории

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17 раритетных вещей из СССР, которые были почти в каждом доме

17 раритетных вещей из СССР, которые были почти в каждом доме

Давайте посмотрим на очередную подборку с вещами из СССР, которые были почти в каждой квартире.  А современные дети могут не понять, для чего предназначаются некоторые вещи!  СмотримВанночка для фотопечати Электровафельницы до сих пор в строю во многих квартирах Блок электронного зажигания, 1972 год Чемодан для переносного проигрывателя, 1967 года Один из первых электрических утюгов СССР Прялка Диапроектор «Москва» Удлинитель Сторожок (кивок) Набор гирь Ручная кофемолка Соковыжималка из 1960-х Электрощетка «Ветерок» Лото и шахматы дорожные   Портативный кассетный магнитофон «Спутник-403» Лупа с подсветкой Источник .

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