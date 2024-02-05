Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев имел целью предотвратить возможный государственный переворот на Украине, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Asia Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии