Переводы без комиссии, передача коллекторам долгов за ЖКУ, акцизы на алкоголь. Что изменится в жизни россиян с мая 2024 года

В мае 2024 года начнут действовать положения более чем 100 федеральных актов. Основные поправки касаются трудовой и социальной сфер, банковской деятельности, системы образования, налогообложения и ряда других областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии