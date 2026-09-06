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Производство питьевого молока в Ивановской области выросло более чем на треть за семь месяцев 2026 года

Производство питьевого молока в Ивановской области выросло более чем на треть за семь месяцев 2026 года

За 7 месяцев текущего года производство пищевых продуктов в Ивановской области увеличилось на 3,2%, напитков - на 41,3%.

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