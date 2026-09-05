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Мнение: «В Армении европейские элиты пытаются сыграть против Трампа», – Алексей Харланов

Мнение: «В Армении европейские элиты пытаются сыграть против Трампа», – Алексей Харланов

Профессор кафедры международного бизнеса, член Совета ректоров России Алексей Харланов в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Запад требует от Армении введения визового режима с Россией.

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