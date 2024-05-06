Политолог Перла: разговоры о поражении Украины ведутся ради помощи Запада Киеву

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова замначальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что взятие Вооруженными силами России под контроль Часова Яра - лишь вопрос времени.