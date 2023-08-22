Трамп: прокурор считает, что я могу улететь куда-то далеко, может быть в Россию

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что власти штата Джорджия, в частности окружной прокурор Фэни Уиллис, опасаются того, что в свете предъявленных ему обвинений во вмешательстве в выборы он может сбежать в Россию.