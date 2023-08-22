Антифашист

105 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

Трамп: прокурор считает, что я могу улететь куда-то далеко, может быть в Россию

Трамп: прокурор считает, что я могу улететь куда-то далеко, может быть в Россию

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что власти штата Джорджия, в частности окружной прокурор Фэни Уиллис, опасаются того, что в свете предъявленных ему обвинений во вмешательстве в выборы он может сбежать в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх