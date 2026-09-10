Стакан и Ватикан

Помните шуточную песню Высоцкого про избрание «нашего папы», «из поляков, из славян», Иоанна Павла II? Он в ней сокрушался, что мы «место шаха проворонили», хоть «у нас любой второй в Туркмении аятолла и даже Хомейни».
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