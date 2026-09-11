РТС сообщает: уровень Дуная в Сербии упал до исторического минимума

Сербский канал РТС сообщил о рекордно низком уровне Дуная в Воеводине — на 173 см ниже нормы. Исполняющий обязанности директора "Воде Воеводина" Игор Колакович заявил о трудной ситуации и на Тисе, близкой к биологическому минимуму.
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