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Военное обозрение

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Financial Times: США ведут переговоры с ДР Конго по редкоземельным металлам

Financial Times: США ведут переговоры с ДР Конго по редкоземельным металлам

Американцы теперь «ищут» редкоземельные металлы в Африке, в частности в Демократической Республике Конго, с которой они ведут переговоры по этому вопросу.

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