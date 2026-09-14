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Царьград

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Уиткоффа и Кушнера задвинут на второй план? Трамп заявил о роли главы ЦРУ Рэтклиффа в переговорах по Украине

Уиткоффа и Кушнера задвинут на второй план? Трамп заявил о роли главы ЦРУ Рэтклиффа в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на слухи о перестановках в команде американских переговорщиков.Директор ЦРУ Джон Рэтклифф вовлечён во все аспекты переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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