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Игры с ИИ в одной коробке: МТС обновляет приставку Fog Play для ТВ

Игры с ИИ в одной коробке: МТС обновляет приставку Fog Play для ТВ

Помощник умеет переключать каналы и приложения, отвечать на вопросы и работать с разными ИИ-моделями Оператор МТС представил новую медиаприставку Fog Play для ТВ со встроенным голосовым ИИ-помощником.

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