Игры с ИИ в одной коробке: МТС обновляет приставку Fog Play для ТВ

Помощник умеет переключать каналы и приложения, отвечать на вопросы и работать с разными ИИ-моделями Оператор МТС представил новую медиаприставку Fog Play для ТВ со встроенным голосовым ИИ-помощником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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