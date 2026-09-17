Долги по ЖКХ списываются, спустя 3 года. Но есть нюанс

Эксперт по вопросам ЖКХ Константин Крохин рассказал, что долги по ЖКХ списывают через три года. Но на примере Филиппа Киркорова Крохин рассказал о важном нюансе.
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