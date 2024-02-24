Смешиваем яблоки и яйца: 2 ингредиента и десерт готов

Потрясающе ароматная выпечка готовится проще некуда. Разбиваем в яблоки два яйца и все почти готово. Нам понадобится 2 яблока, 2 яйца, 550 граммов муки, соль, сахар, дрожжи, растительное масло и немного воды.
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