Отравившиеся насмерть под Красноярском дети 10 часов дышали инсектицидами

Четверо детей, погибшие от отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае, более 10 часов непрерывно получали в организм ядовитое вещество, сообщил глава управления криминалистики ГСУ СК РФ по региону и Республике Хакасии Артем Кротов.