Экс-советник Пентагона, офицер в отставке Дуглас Макгрегор, выступил в эфире на YouTube-канале London Real и сообщило том, что конфликт в незалежной практически закончен, а нехватка солдат в армии Украины достигла критической точки.
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