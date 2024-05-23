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Закон, порядок, государство

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Двоим приятелям из Красноярского края грозит уголовная ответственность за незаконную рыбалку

Сотрудники МО МВД России «Минусинский» совместно с представителями Росрыболовства выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов.

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