Продажи билетов на турнир UFC 329 уже побили рекорд промоушена

Доход от продажи билетов на UFC 329 уже побил рекорд промоушена. Об этом сообщил Дана Уайт . «Спасибо фанатам! Я вернулся, чтобы стряхнуть пыль с этих красных трусиков, детка!», – отреагировал Конор Макгрегор .