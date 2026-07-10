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Продажи билетов на турнир UFC 329 уже побили рекорд промоушена

Доход от продажи билетов на UFC 329 уже побил рекорд промоушена. Об этом сообщил Дана Уайт . «Спасибо фанатам! Я вернулся, чтобы стряхнуть пыль с этих красных трусиков, детка!», – отреагировал Конор Макгрегор .

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