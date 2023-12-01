Барнаульские перевозчики с 1 декабря начали работать по более выгодным контрактам

За семь лет на обслуживание маршрутов будет выделено около 790 млн рублей В Барнауле с перевозчиками заключены долгосрочные контракты, которые будут действовать с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года, сообщает мэрия.
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