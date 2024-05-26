В эти минуты: во Владивостоке из полыхающего дома спасли 20 человек

Во Владивостоке на улице Котельникова, 16 произошел пожар на пятом этаже. Огнеборцы с трудом подъехали к месту происшествия из-за запаркованных машин и спасли десятки людей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dvved.
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