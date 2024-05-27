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Районная неделя

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Поезда МЦД от «Стрешнево» 28 мая поедут по измененному графику

Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры повлияют во второй половине дня 28 мая на расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

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