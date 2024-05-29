Константин Бондаренко: Скончался гений украинской журналистики

Умер Александр Мартыненко. Я не знаю, что писать после точки в этом предложении. Это был столь великий человек, глыба, перед которой с уважением склонялись практически все знавшие его, что любые слова будут малы и не смогут передать масштаб личности.
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