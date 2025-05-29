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«Что с Тулси Габбарт?»: от Трампа скрывают удары Украины по России – американский дипломат 

«Что с Тулси Габбарт?»: от Трампа скрывают удары Украины по России – американский дипломат 

То, как президент США Дональд Трамп недавно выступил в своем блоге с критикой России за удары по Киеву, говорит о том, что он не в курсе многодневных атак беспилотниками, которые Украина совершает по территории РФ.

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