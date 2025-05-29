То, как президент США Дональд Трамп недавно выступил в своем блоге с критикой России за удары по Киеву, говорит о том, что он не в курсе многодневных атак беспилотниками, которые Украина совершает по территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии