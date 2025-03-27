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Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

Поднять для мигрантов НДФЛ до 30% предложили в Госдуме

В Госдуме прозвучало предложение поднять налог НДФЛ для мигрантов до 30%. Возникает вопрос, а не многовато ли это, будут ли мигранты платить эти налоги и так далее? Вопрос интересный: у нас вообще когда смотришь на всю эту ситуацию, то возникает ощущение, что кто-то нарочно создавал всё таким образом, чтобы невозможно было найти концов и всё было максимально непрозрачно.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да пусть предлагают  поднять НДФЛ хоть до 100%... Все равно мигранты никакие  НАЛОГИ НЕ ПЛАТЯТ.  Тоже, нашли дураков...
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1 д.
ОС
Олег Солосин
Слуцкий, ты сам-то по жизни кто? Я имею ввиду кроме сидения в думском кресле и зубрежки текстов выступлений. Водила? Шахтер? Комбайнер? Врач-гинеколог или ухо-горло-нос? По фигуре и голосу так не выше каменотеса. В жизни пробовал хотя бы дрова колоть и этим на жизнь зарабатывать, а потом проценты самому по налогу раза в 3 повышать?
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7 час.
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