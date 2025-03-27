В Саратовской области в антинаркотический рейд вышли полицейские и дружинники

Организаторами рейда в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» выступили сотрудники ОППСп ОМВД России по Ершовскому району Саратовской области старший сержант полиции Оксана Косарева и младший сержант полиции Юлия Просолова, а также командир местной общественной организации «Народная дружина Ершовского муниципального района» Александр Воеводин.