В Саратовской области в антинаркотический рейд вышли полицейские и дружинники

Организаторами рейда в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» выступили сотрудники ОППСп ОМВД России по Ершовскому району Саратовской области старший сержант полиции Оксана Косарева и младший сержант полиции Юлия Просолова, а также командир местной общественной организации «Народная дружина Ершовского муниципального района» Александр Воеводин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии