Абрамцево. Сколько сегодня стоят дома и дачи рядом со знаменитой усадьбой Мамонтова?

«Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся; индо, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные: словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, индо глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным», – это строки из «Аленького цветочка» Сергея Аксакова.