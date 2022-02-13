Дизайн и дом

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Абрамцево. Сколько сегодня стоят дома и дачи рядом со знаменитой усадьбой Мамонтова?

Абрамцево. Сколько сегодня стоят дома и дачи рядом со знаменитой усадьбой Мамонтова?

«Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся; индо, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные, птицы летают невиданные: словно по бархату зелёному и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, индо глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным», – это строки из «Аленького цветочка» Сергея Аксакова.

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