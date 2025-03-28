ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.
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