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ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"

ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

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