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В Шебекино заработали более половины поврежденных при обстрелах предприятий

В Шебекино заработали более половины поврежденных при обстрелах предприятий

С июля начнёт работу фабрика по производству шебекинских макарон.фото: t.me/vvgladkov (архивное фото)--> Более половины предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области возобновили работу, сообщил 2 июля губернатор Вячеслав Гладков.

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