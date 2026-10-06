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Уголовное преследование создательницы "Дома с маяком" Лиды Мониавы прекращено

Уголовное преследование создательницы "Дома с маяком" Лиды Мониавы прекращено

Расследование в отношении учредительницы детского хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониавы закрыто, поскольку в ее действиях не найдено состава преступления.

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