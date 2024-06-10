Украина позорно проиграла агрессивному меньшинству – Арестович

Украина, сделав ставку на токсичный национализм, идет по ложному пути. Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».