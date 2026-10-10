Протесты в Индии: в центре Дели задержаны сотни людей, закрыто метро и отключен интернет

В преддверии акции индийская полиция задержала лидера протестного движения "Народная партия тараканов" Абхиджита Дипке и двоих его соратников утром в субботу, 10 октября 2026 года.
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