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Аналитик Зернов: биткоин может протестировать уровень $90 тысяч до конца года

Аналитик Зернов: биткоин может протестировать уровень $90 тысяч до конца года

Биткоин является риск-активом, но не всегда демонстрирует прямую связь с темпами роста инфляции мировой экономики и ценой нефти.

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