Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Танкисты разбили колонну условного противника на учениях в Оренбуржье

Танкисты разбили колонну условного противника на учениях в Оренбуржье

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа провел учебные стрельбы с закрытой огневой позиции в Оренбургской области, уничтожив колонну техники условного противника.

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