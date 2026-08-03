Танкисты разбили колонну условного противника на учениях в Оренбуржье

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа провел учебные стрельбы с закрытой огневой позиции в Оренбургской области, уничтожив колонну техники условного противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии