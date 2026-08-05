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Наука и Техника

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Как я увидела воздух в 4D и почему Москва больше не будет прежней

Как я увидела воздух в 4D и почему Москва больше не будет прежней

Честно говоря, когда я впервые услышала о том, что в Москве тестируют какую-то «космическую» систему слежения за воздухом, мое воображение нарисовало огромные спутниковые тарелки и людей в белых халатах, глядящих в бесконечные графики.

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