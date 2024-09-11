Курский рейд начал работать против Украины

Геннадий Бережнов

Как вот сегодня возможно вести 20-30 тыс. чел. с постоянно висящими БЛА. Да и ширина не более 40 км. Там должны до 30% вводимых лечь в землю. Всё что мы читаем пишут авторы не знающие досконально обстановку. Читают материалы и дорабатывают по своему усмотрению, ссылаясь на первоисточник.