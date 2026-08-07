Существует ли оригинал «Одиссеи» Гомера?

«Одиссея» Кристофера Нолана — возможно, самая громкая кинопремьера года. Но, в то же время, это лишь одна из бесчисленного множества интерпретаций произведения Гомера; с веками оно прошло много трансформаций и метаморфоз, большая часть которых навсегда утеряна для науки.