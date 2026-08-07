Политика как он...
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Политика как она есть

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Существует ли оригинал «Одиссеи» Гомера?

Существует ли оригинал «Одиссеи» Гомера?

«Одиссея» Кристофера Нолана — возможно, самая громкая кинопремьера года. Но, в то же время, это лишь одна из бесчисленного множества интерпретаций произведения Гомера; с веками оно прошло много трансформаций и метаморфоз, большая часть которых навсегда утеряна для науки.

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