В вотчине УГМК сорвалась смена власти после бунта депутатов

В Ревде (Свердловская область), где находится крупный завод УГМК по обработке цветных металлов, депутаты местной думы не приняли отставку председателя Андрея Мокрецова, о которой просил он сам после ультиматума оппозиционеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии