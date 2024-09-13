Сомнолог Царёва объяснила, как наладить сбитый режим сна без лекарств

Режим сна может сбиться из-за стресса, смены графика работы, перелётов и многих других причин. Из-за этого человек не получает достаточно отдыха и может столкнуться с негативными последствиями для здоровья.
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