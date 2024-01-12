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«Не могут ничего сделать»: чем обернется новая операция США в Йемене

«Не могут ничего сделать»: чем обернется новая операция США в Йемене

Минувшей ночью на карте мира появилась еще одна горячая точка. Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Надо вооружать Хуситом всем что есть у нас современного  пусть долбят амеров по полной программе. В знак (благодарности ) что они вооружают бандеровцев. Сволочам адекватный ответ
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22 час.
НН
Надежда Никитина
Думаю, что надо ждать терактов в ФША и наглосаксии, а и у сообщников.
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21 час.

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