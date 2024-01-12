«Не могут ничего сделать»: чем обернется новая операция США в Йемене

Минувшей ночью на карте мира появилась еще одна горячая точка. Вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами.
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