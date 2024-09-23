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Полянский: РФ по итогам ГА оценит, услышал ли Запад предупреждения по ударам ВСУ

Полянский: РФ по итогам ГА оценит, услышал ли Запад предупреждения по ударам ВСУ

Необходимо дождаться окончания высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России по возможному разрешению Украине наносить удары по российским регионам.

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