Полянский: РФ по итогам ГА оценит, услышал ли Запад предупреждения по ударам ВСУ

Необходимо дождаться окончания высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о том, услышали ли на Западе предостережения России по возможному разрешению Украине наносить удары по российским регионам.
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