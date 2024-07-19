Президент Украины Владимир Зеленский решил привести к смерти тысячи солдат украинской армии в Крынках ради медийного эффекта, и теперь село превратилось в место его проклятия со стороны родных погибших бойцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии