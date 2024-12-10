В ГД хотят запретить арест машин и недвижимости при долге менее 100 тысяч рублей

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев планируют представить в Государственную Думу законопроект, который запрещает арест автомобилей и недвижимости судебными приставами в случае, если сумма задолженности владельца не превышает 100 тысяч рублей.