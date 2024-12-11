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Нефтяным компаниям Мангистау продавали продукты по завышенным ценам

Нефтяным компаниям Мангистау продавали продукты по завышенным ценам

Департамент торговли и защиты прав потребителей МТИ РК  по Мангистауской области провел анализ электронных счетов-фактур нескольких торговых предприятий, в том числе ТОО «ProArt2017», в рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере торговли социально-значимыми продовольственными товарами.

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