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WSJ: американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

WSJ: американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

Жители США начали откладывать дни оплачиваемого отпуска в ожидании выхода Grand Theft Auto VI. Они рассчитывают потратить накопленные дни на новую часть популярной серии, сообщила газета The Wall Street Journal .

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