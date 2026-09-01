Захарова: россиянам не стоит посещать северные районы Непала после наводнения

Россия следит за поисково-спасательной операцией в Непале. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
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