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ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой танка Leopard

Машину для эвакуации удалось "откатить" близкими ударами из минометов.Российские военные сорвали попытку ВСУ эвакуировать для ремонта подбитый под Авдеевкой Донецкой Народной Республики танк Leopard 2, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в Южной группировке войск.

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